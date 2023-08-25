Российские пропагандисты заявили о «ликвидации» Меладзе 1 25.08.2023, 11:35

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Константин Меладзе

И случайно выдали его местонахождение.

Российские пропагандисты накануне заявили, что «ликвидировали» грузинского композитора и мужа певицы Веры Брежневой Константина Меладзе. В частности, «ликвидированным» оказался его ВНЖ (вид на жительство – ред.), пишет obozrevatel.com.

Теперь, по словам россиян, артист не сможет вернуться и зарабатывать в РФ, но, как следует из их же слов, он и не думал этого делать с тех пор, как оккупанты пошли на Украину полномасштабной войной. «Эксклюзивом» поделилась российская ведущая Анастасия Ивлеева.

По ее данным, композитор никогда не получал российское гражданство и уехал из РФ еще в начале полномасштабного вторжения. С тех пор в страну-террористку артист не приезжал.

«Константин Меладзе, перебравшийся в Европу, потерял ВНЖ в России. У композитора украинское гражданство и на российское он его никогда не менял. Последние полтора года Меладзе-старший живет в Италии», – говорится в посте.

Ивлеева добавила, что муж Веры Брежневой живет на собственной просторной вилле у подножия Альпийских гор. «Теперь вернуться в Россию артист не сможет даже при желании», – резюмировала россиянка.

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