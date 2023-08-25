«Успела рассказать мужу, потеряла сознание и умерла» 25.08.2023, 11:39

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В Толочинском районе осы до смерти искусали женщину.

Женщина умерла после нескольких укусов ос в Толочинском районе. Подробности сообщили в Госкомитете судебных экспертиз по Витебской области.

В тот вечер пенсионерка работа на приусадебном участке. В какой-то момент на нее неожиданно напали и несколько раз в разные части теле укусили осы. Женщина почувствовала себя плохо, она забежала в дом и обо все рассказала мужу. После этого сельчанка потеряла сознание и умерла до приезда скорой помощи. Супруг пытался реанимировать женщину, но не сумел. Медикам мужчина рассказал, что у погибшее раньше уже отмечалась аллергическая реакция на укусы насекомых.

- По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что женщина умерла от анафилактического шока на яд осы, - прокомментировали в ГКСЭ.

Судэксперты пояснили, что людям, знающим о своей аллергии на укусы ос, шершней или других насекомых, необходимо поставить в известность близких и знакомых. Ведь в ситуациях, когда счет идет на минуты, особенно важна своевременная первая помощь. Под рукой следует держать специальные, рекомендованные врачом препараты, купирующие аллергию.

- Даже одиночный укус насекомого, особенно в голову или шею, может стать причиной смерти, - подчеркнули специалисты.

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