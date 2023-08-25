Что и почем продают на рынках Минска в конце лета
- 25.08.2023, 11:54
- 1,008
Огурцы и томаты — дешево, а картошка держит цену.
Август радует посетителей рынков обилием свежих фруктов, ягод и овощей. Издание Tochka решило узнать, что есть сейчас в продаже на базарах и дешево ли. Оказалось, что на прилавках еще полно клубники и малины, а теперь к ним добавились кизил и брусника.
Томатами и огурцами в августе точно никого не удивишь. В конце лета этих овощей полно, да и люди, откровенно говоря, уже отъелись ими, на зиму закатали.
Огурцы и томаты — дешево
Падение спроса и насыщение торговли привело к тому, что огурцы и помидоры сильно упали в цене.
Так, на Западном рынке томаты из Брестской области продают от 1 рубля за кило. Правда, самые дешевые экземпляры нужно отбирать, есть мятые и не самые привлекательные.
А вот за 1,5 рубля помидоры будут в самый раз — сочные, ярко-красные, один к одному.
Есть варианты подороже — за 2 рубля малиновые, а за 3 рубля эксклюзив — сладкие полосатые томаты в форме капли.
«Выращивают такие томаты в основном с подвязкой к опоре. Вкус плодов отличается от классических сортов, есть фруктовые оттенки. Такие помидоры очень полезны для здоровья», — говорит продавец.
Огурцы из Пинска и Столина в основном по 2 рубля, но можно взять покрупнее — за 1 рубль.
«Это те же огурцы, только больше. Кто-то на салат берет, а кто-то и закатывает. Разницы особой во вкусе не вижу, зато дешевле в два раза», — отмечает девушка за прилавком.
Картошка держит цену
Рядом с огурцами и томатами — картошка. Ценник самый разный — есть по рублю, но будет покрупнее. А та, что помельче, — за 1,50, 1,80 или 2 рубля.
Сорта тоже разные — есть привычный «Скарб», а также более новые «Венетта» и «Пароли».
Последний сорт — очень ранний и германской селекции. Имеет идеальные овальные клубни и прекрасно годится для варки, так как не очень крахмалистый и не разваливается.
Перцы и баклажаны
Есть на рынке и перцы. Болгарский будет подороже — от 5 до 6 рублей, а сорта для консервации — по 2,5 рубля. Зато взять можно много, да и годятся они и для салатов тоже.
Баклажаны — не переростки — продают по 3 рубля, кабачки будут дешевле — 2 рубля.
Дорогие лисички и бюджетная кукуруза
Ароматно пахнут лисички, пишет издание. Продавец говорит, что свежайший товар — отдает по 15 рублей за килограмм.
Десертную кукурузу продают по 3,5 рубля.
Заверяют, что варить нужно всего 5 минут.
Клубника тоже есть
Не пропала, на удивление, и клубника. Тут много вариантов — та, что поменьше, будет дешевле. Та, что крупнее, — подороже. Цены от 7 до 10 рублей. Привезли из Брестской области.
Черника уже «отходит» — стоит 11 рублей за кило, голубика будет подороже — 13 рублей.
Малина держится в цене — 12 рублей, зато стало много ежевики, и она подешевела — 15 рублей за кило.
Август — еще и пора сливы.
Местная крупная и сочная — по 3,80 рубля.
Кизил и брусника — новинки лета
Подвезли кизил и бруснику, местные ягоды. Причем берут их, несмотря на стоимость, активно — в деревянных поддонах к середине дня почти ничего не осталось.
Брусника и кизил по 12 рублей.
Черешня настолько созрела, что стала буквально черной. Видно, сочная и сладкая. Цена тоже сладкая — 10 рублей кило.
Нектарины — от 4 до 9 рублей в зависимости от сорта и зрелости.
Белорусские яблоки и груши
И если нектарины привозные, то яблоки и груши уж точно белорусские.
«Наросли в этом году неплохо», — рассказывает продавец.
«Белый налив» — от 3 рублей, «Пирус» — 3,50.
Груша — от 3,50 рубля.
И куда же без бахчевых?
На рынке кило дыни из Узбекистана продают по 4,50 рубля за кило, но есть и дешевле вариант — 3 рубля.
Арбуз еще дешевле — 2,50 рубля. Откровенно говоря, в магазинах и дыни, и арбузы будут точно дешевле.
Зато сейчас долой все сомнения: и арбузы, и дыни на пике спелости.