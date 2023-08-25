Поднявший кувалду 3 Ян Буян, «Салідарнасць»

25.08.2023, 11:55

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Пригожин так и не выучил уроки истории.

Это кино было достаточно любопытным, но развязка оказалась слишком предсказуемой. Шансы Евгения Пригожина выжить были минимальны с начала марша на Москву и окончательно испарились после его окончания.

Неожиданностью можно считать лишь то, что главаря ЧВК «Вагнер» ликвидировали не в Африке, где было бы проще спихнуть ответственность на кого-то другого, а прямо в России. Наверное, чтобы исключить сомнения у вменяемых людей насчет заказчика и исполнителей.

В принципе, ничто не мешает Кремлю покуражиться и заявить что-нибудь в духе «дурак ПВОшник сбил». Это было бы даже концептуально, но не для наследников византийских традиций.

Человек, сделавший своим бизнесом смерть, пришел к закономерному финалу. Так бывает не всегда. Какие же ошибки совершил Пригожин?

Фундаментальная заключается в том, что лидер «Вагнера» посчитал себя членом ближнего круга Путина. В реальности же Пригожин оставался в положении обслуги – которой доверяли разные деликатные и важные миссии, но все же обслуги. Поэтому его наезды на министра обороны Сергея Шойгу, с которым российский президент не раз уединялся в тайге, были сродни пролога к самоубийству.

Когда же от слов Пригожин перешел к действиям, то де-факто собственноручно подписал себе смертный приговор. Единственный шанс выжить для шефа ЧВК заключался в том, чтобы идти до конца. Вероятность погибнуть в ходе марша на Москву была огромной, но, остановившись, Пригожин сделал ее 100%-ной.

Дальнейшее было лишь вопросом времени. Продлить свое существование Пригожин мог бы, если бы носа в Россию не казал. Кара все равно настигла бы его где угодно: Путин расценил случившееся как «предательство зарвавшегося лакея», и наказание за это могло быть только одно. Но, вероятно, позже.

Однако Пригожин ускорил неизбежное. Он решил, что сможет разрулить проблему.

Вряд ли главарь «Вагнера» был настолько наивен, что поверил гарантиям Путина и тем более Лукашенко. Пригожин сделал ставку на то, что сможет доказать свою полезность и в новых условиях. Cтратегия win-win: если все выигрывают, зачем резать курицу, несущую золотые яйца?..

Но бизнес-подходы в политике очень часто не срабатывают. Здесь другие правила, зачастую гораздо жестче. И логика поведения иная. Особенно у диктаторов.

Путину было важнее казнить Пригожина, чем получить от него прибыль. В результате поднявший кувалду, от кувалды и погиб.

Какой вывод из случившегося стоит сделать белорусам?

Иллюзии убивают. Паузы – тоже.

Протест 2020 года взял паузу вечером 16 августа. И после этого был обречен. Речь, кстати, не о том, что нужно было штурмовать дворец Лукашенко – это как раз, скорее всего, стало бы катастрофой. Но и останавливаться было нельзя.

Увы, в тот момент среди противников правителя не нашлось никого, кто смог бы принять эффективное политическое решение (почему так вышло – тема для отдельного разговора). В результате простодушно понадеялись на переговоры с Лукашенко. Эта иллюзия позволила режиму оправиться от шока, перегруппироваться и нанести сокрушительный удар…

И в качестве резюме два пункта, имеющих значение и для Беларуси, и для России:

действие нередко приносит результат, противоположный желаемому. Пригожин хотел ослабить и даже уничтожить Шойгу (в политическом смысле), но в итоге позиции министра в текущем моменте существенно укрепились. Примерно то же самое можно сказать о протесте-2020 и Лукашенко;

игра не окончена. Образно говоря, кувалду поднял не только главарь «Вагнера», и последствия настигнут не только его. Избавившись от Пригожина, Путин создал себе новые, возможно более серьезные проблемы. Аналогичная история и с Лукашенко: он выиграл время, но проиграл нечто большее. Сегодня ситуация в нашей стране настолько мрачная, что этот вывод выглядит слишком смелым. Но в Польше году так в 1984-м все тоже казалось беспросветным…

Как будет в Беларуси, зависит от того, насколько хорошо сторонники демократии сделают работу над ошибками.

Ян Буян, «Салідарнасць»

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