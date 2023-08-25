«К нам приходят и говорят, что мы незаконно захватили землю» 25.08.2023, 12:04

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Белоруска рассказала о неприятном сюрпризе из-за изменений в Земельном кодексе.

Читательница сайта Charter97.org пишет, как после 20 лет власти заявили, что она «незаконно захватила землю»:

— В начале 2000-х годов мы заселились в дом на четыре семьи, при доме у нас участок земли, который был официально закреплен за жильцами. Не успели мы заселиться в голые еще на то время стены квартиры, как местные власти приказали нам в ультимативной форме поставить забор из цемента, такой, как во всех остальных домах, «чтобы чистенько было и красиво». Не имея еще даже межкомнатных дверей, вынуждены мы были найти деньги на тот забор «как у всех».

На днях, более чем через 20 лет, приходят к нам посланцы из местной власти с претензией, что мы незаконно захватили участок земли и огородили его. Мол, вышли поправки в Земельный кодекс, что в городе при доме может быть земли не более трех соток (у нас же каждая семья имеет по 2). Вот такое преступление нам вменяют: незаконное установление забора и захват государственного имущества! Мол, забор снять, деревья выкорчевать и пусть все бурьяном зарастает. Ведь соорудить на таком лоскуте ничего невозможно.

Несколько дней мы погорячились и пошли искать по кабинетам выход из нашей ситуации. И как вы думаете? Выход нашелся: мы можем свой же участок земли взять в аренду аж на 9 лет. Вздохнули мы с облегчением, а там как в анекдоте: или падишах умрет, или осел, или я.

А если честно, государственная казна пуста. Вот все и ищут, где еще с людей содрать кусок кожи.

Может, даже пытаются превратить Беларусь в полностью похожую на Россию территорию. Там же перед каждым домом заброшенная земля, заросшая быльем и крапивой по окна.

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