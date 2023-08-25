Найти ботинок: появилась самая хитрая головоломка 5 25.08.2023, 12:19

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Художник спрятал его очень хорошо.

В Сети опубликовали одну из самых хитрых головоломок. Ее смысл состоит в том, чтобы найти на картинке с огромным количеством ярких мелких деталей один конкретный предмет.

На этот раз речь идет о резиновом сапоге, который потерялся где-то посреди огорода. Художник спрятал его очень хорошо. В среднем на его поиски любители головоломок тратят 70 секунд, а настоящие чемпионы способны справиться с задачей всего за 10 секунд.

Если вам все же не удается найти правильный ответ, воспользуйтесь подсказкой.

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