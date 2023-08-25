ВСУ сбили российский дрон над своей позицией обычной палкой 1 25.08.2023, 12:33

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Видеофакт.

Бойцы ВСУ опубликовали видео оригинального уничтожения российского дрона на фронте. Вражеский БПЛА удалось сбить палкой.

Кадры доступны на Telegram-канале «Цитадель».

Российский коптер завис над позицией ВСУ на низкой высоте, потеряв связь с оператором из-за работы РЭБ.

Военные решили не тратить на него пули, а сбить подручными средствами - метнули в него палки.

После первого удара российский БПЛА удержался, вторым его удалось сбить.

Отметим, что в войне РФ против Украины дроны играют огромную роль. Их самым активным образом используют обе стороны конфликта как для разведки, так и точеного огневого поражения вражеских целей.

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