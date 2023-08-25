В Беларуси подорожают сигареты 25.08.2023, 12:42

Уже с 1 сентября.

В Беларуси продолжается повышение цен на сигареты. С 1 сентября подорожают некоторые марки. Производители и импортеры задекларировали новые цены в МНС.

ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» поднимет на 5 копеек цены на ряд наименований сигарет «Магнат», «Минск», «Фэст», Dove, NZ, Queen, Matrix, portal, Rigins, RP Perliamutr.

«Табак-Инвест» на 10 копеек увеличивает цены ряда наименований сигарет «Корона». Также производитель предложит три новых вида Camel за 4,7-4,75 рубля. На 15-25 копеек подорожают отдельные наименования Winston. Сигареты Sobranie станут дороже на 20 копеек.

«Интер-Тобакко» с 1 сентября увеличит на 10-25 копеек стоимость сигарет Red Bor.

«Беларусьторг» задекларировал повышение на 30 копеек стоимости сигареты Chapman. Они будут стоить по 7 рублей.

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