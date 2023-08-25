Был, да и весь вышел 1 Альфред Кох

25.08.2023, 12:44

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Альфред Кох

Хоть и убил Путин Пригожина и Уткина, а к победе это его не приблизило.

Прошел один год и сто восемьдесят один день войны. Сегодня Украина празднует День Независимости. Я от всего сердца поздравляю всех вас, дорогие мои украинцы, с этим праздником. Вот уж во истину «это праздник со слезами на глазах». Украина выстрадала свою независимость. Мало кому она досталась такой дорогой ценой.

Уж наверное вы этой своей вырванной с кровью свободой будете дорожить сильнее, чем россияне, которые опять свалились в самое позорное рабство, так и не поняв какое счастье им свалилось на шару тридцать два года назад…

Более того, они теперь ругают то время, плюют на него и на себя тогдашних. С ностальгией вспоминают свое прошлое рабство и своих прошлых хозяев и мечтают, чтобы нынешние были такие же как те, кто был их хозяевами до быстро опостылевшей им свободы.

Признаться, я вам завидую. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…» Наверное, это особое чувство - творить историю. А ведь именно это сейчас и делает Украина. И она творит не только свою историю, но своим отчаянным сопротивлением она творит также и историю России.

И даже, наверное, историю Европы. Украина своим примером возвращает европейцам и американцам изначальный смысл тех ценностей, ради которых и существуют свобода и демократия. На такое способны только великие народы.

Я не знаю, когда закончится эта война. Одно я знаю твердо: войну за свою независимость Украина уже выиграла. И сегодня, в День Независимости Украины я еще раз говорю: это ваша самая главная победа. Вы спасли свое государство. Вы защитили свою свободу. Вы отстояли свою независимость. И эта победа важнее всего остального.

Но война, тем не менее, продолжается. Сегодня, судя по картам ISW, ВСУ еще немного продвинулись восточнее Работино и еще ближе подошли к селу Вербовое.

Что это означает на деле? Лучше всего об этом сегодня сказал сам Валерий Залужный: «ВСУ находятся на пороге прорыва фронта во время контрнаступления». По сообщению газеты «Wall Street Journal» об этом он рассказал в беседе с «официальными представителями США».

Залужный редко делает такие смелые заявления. Поэтому очень хочется верить, что это правда, фронт будет прорван и ВСУ еще до осенней распутицы выйдут к берегу Азовского моря. (Вопреки пессимистичным прогнозам все той же американской прессы).

Сегодня продолжается обсуждение гибели Пригожина и остальных руководителей ЧВК «Вагнер». А по мне так «помер Максим, и х*р с ним». Чего переливать из пустого в порожнее?

Какая мне разница, какие руны были набиты у Уткина на плечах? Нет уже никакого Уткина. Кончился Уткин. Был, да и весь вышел. Скоро закопают в ямку все, что от него осталось, и сгниют все эти руны вместе с их носителем как их и не было. И кто потом вспомнит, кто это такой был - Герой России Уткин? Как, впрочем, и Герой России Пригожин…

Да и живых-то «участников СВО» после войны постараются побыстрее забыть. Как забыли афганцев, как забыли участников двух чеченских войн… Скажут: «Мы вас туда не посылали! Путин вас послал, вот он пусть вам и помогает. А мы люди маленькие. С нас спросу нет!» И отвернутся…

Русские люди… Особая цивилизация. В основе которой - душевность… Нам ли не знать этого. Как говорится, на собственной шкуре…

А вот Норвегия (рассчетливая, циничная, европейская) решила отдать все свои шестьдесят F-16 Украине. Она провела перевооружение и теперь летает на F-35. Вот и отдает старые и ненужные ей уже самолеты Украине.

Вкупе с шестьюдесятью датскими и нидерландскими F-16 уже получается столько, что Герасимов с Шойгу будут рыдать в голос и звать маму. Ибо - страшно. А ведь 120 F-16 это вполне себе реальная перспектива!

Который раз уже жизнь подсказывает нам, что при выборе между циничностью и душевностью надо выбирать первое. Пусть россияне свою душевность засунут себе в дупло. Сыты мы все по горло их душевностью. Думаю, что их самих уже от нее тошнит…

Короче, хоть и убил Путин Пригожина и Уткина, а к победе это его не приблизило. Скорее даже наоборот. Потому, что это наше (а не его) дело правое, поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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