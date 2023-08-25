Иосиф Пригожин с бранью обрушился на россиян

Иосиф Пригожин с бранью обрушился на россиян3
- 25.08.2023, 13:01
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Продюсера «завалили» венками и соболезнованиями.
Известный российский продюсер Иосиф Пригожин с бранью ответил «поклонникам», перепутавшим его с предводителем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным, погибшим в результате авиакатастрофы.
Россияне массово начали присылать знаменитости сочувствующие комментарии, которые быстро «задолбали» звезду.
К слову, так над продюсером Пригожиным шутят не в первый раз. Он опубликовал ответ всем «троллям» в Instagram, отмечает obozrevatel.com.
Россиянин использовал один из мемом со своим лицом, который создали пользователи сети.
«Задолбали. Бл*ть, перестаньте присылать мне венки!» – говорится на фото.
Напомним, пользователи или случайно, или намеренно перепутали двух Пригожиных и начали слать соболезнования жене продюсера – Валерии, которую успели окрестить вдовой. Шутливые сообщения появились и на странице звезды.
Как позже выяснилось, у звезды тогда не было связи и обратиться к подписчикам он смог только на следующий день. Продюсер пошутил, что возьмет фамилию жены, но впоследствии признался, что был испуган, когда его тезка шел на Москву.