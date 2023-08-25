Владимиру Орлову — 70 лет 2 25.08.2023, 13:23

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Владимир Орлов

Фото: «Радыё Свабода»

Известный белорусский писатель сегодня отмечает юбилей.

Известному белорусскому писателю Владимиру Орлову сегодня исполнилось 70 лет.

Владимир Орлов родился 25 августа 1953 года в Полоцке. Писательский стаж насчитывает почти 50 лет.

Владимир Орлов окончил исторический факультет БГУ (1975). Какое-то время работал учителем истории, потом в редакции Новополоцкой газеты «Химик» — корреспондентом, заведующим отделом, заместителем редактора. В 1988-1997 гг. — редактором издательства «Мастацкая літаратура».

Первые произведения поместил в самиздатовских альманахах «Блакітны ліхтар» и «Мілавіца». Первая книга — «Добры дзень, мая Шыпшына» — вышла в 1986 году. Потом были «Дзень, калі ўпала страла» (1988), «Асветніца з роду Усяслава» (1989), «Там, за дзвярыма» (1991), «Рандэву на манеўрах» (1992).

Потом были десятки книг, некоторые из них стали культовыми, как «Краіна Беларусь: ілюстраваная гісторыя», «Айчына», «Імёны свабоды» и др. А его эссе «Незалежнасць гэта…», написанное в 1990 году, стало хрестоматийным.

Только за последний год вышло семь книг писателя.

Владимир Орлов — лауреат многочисленных премий, в том числе издательской премии имени Владимира Короткевича (1993), литературной премии имени Франтишка Богушевича (1996), премии «Гліняны Вялес» (1998), премии имени Бориса Кита (Германия, 2004), премии «Залатая літара» (2006), международной премии «Европейский поэт свободы» (Польша, 2010), литературной премии имени Алеся Адамовича (2016), премии Тетки (2017), литературной премии имени Ежи Гедройца (2018).

Редакция сайта Charter97.org поздравляет Владимира Орлова с юбилеем!

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