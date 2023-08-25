Россия станет слабее Антон Геращенко

25.08.2023, 13:26

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Остатки вагнеровцев будут искать спасения.

Я не удивлен тому, что произошло вчера в небе над Тверской областью. Сразу после провала путча ЧВК «Вагнер» я написал о том, что Пригожин больше не жилец.

Вопрос о том, как его ликвидировать, мучивший заплечных дел мастеров Путина, – а именно отравить, застрелить, взорвать на земле или в воздухе, – вчера был успешно разрешен.

Ликвидация политических оппонентов и врагов в воздухе всегда была излюбленным и надежным средством уничтожения и казни в дорогих Путину по духу диктаторских режимах Африки, Азии и Латинской Америки.

Почему, спросите вы, был выбран вариант казни на борту самолета, а не отравления или пули для Пригожина, Уткина и других головорезов?

Аргументы в пользу ликвидации в воздухе просты и понятны. «Новичок» после провала отравления Навального показал себя ненадежным средством. Плюс к тому получить доступ к «телу Пригожина», в отличии от «тела Навального», было не так просто.

Застрелить повара, которого всегда на земле окружали десятки преданных телохранителей, тоже не так просто. Тот, кто попытался бы это сделать в упор или с близкого расстояния, должен был быть смертником-шахидом, а таких преданных людей ни у Путина, ни у Кадырова просто нет.

Подкараулить Пригожина и снять его снайперским выстрелом было возможно, но тоже непросто. Опытная охрана повара была заточена на такие вещи, и поэтому он старался не появляться на открытых пространствах.

Но главное даже не это. Ликвидировать важно было не только Пригожина, но и его ближайших соратников. Так, чтобы одним ударом обезглавить и полностью разгромить всю ЧВК «Вагнер». Чтобы некому было организовать и координировать сопротивление дальнейшим попыткам уничтожения этой бандитской организации.

Вот почему Путин и его спецслужбы два месяца усыпляли внимание повара и ждали, когда он, поверив в то, что ему в России ничто не угрожает, сядет в самолет вместе с Уткиным-Вагнером, головорезом с позывным Ровер и другими ублюдками.

Самолет, по сути своей, крайне удобное место для групповой казни. Дальше это было делом техники.

Есть три варианта того, что произошло.

Закладка взрывного устройства.

Создание фатальной технической неисправности.

Сбивание системой ПВО.

Как сообщают российские Telegram-каналы, недавно борт Пригожина проходил техобслуживание, а значит, был доступен для спецслужб Путина. Никаких сложностей в том, чтобы заложить и замаскировать на борту взрывное устройство, не было. Не было проблем и внести технеисправность в работу важных систем управления самолетом, которые могли бы быть запущены по команде с земли в условленное время.

Вариант со сбиванием борта Пригожина системой ПВО я считаю самым маловероятным, так как в таком случае слишком сложно было бы отрицать причастность Путина. Никто не поверит, что самолет самого главного врага Путина был сбит по случайности. Той хваленой российской ПВО, которая не может остановить беспилотники на пути к Москве.

А вот подрыв бомбой или намеренная технеисправность открывают перед российской пропагандой широкие возможности врать про то, что бомбу на борт заложили западные или украинские спецслужбы.

В любом случае следует признать, что начавшаяся чуть более года назад «эра Пригожина» закончилась. Режим Путина окончательно скатился в тоталитарную диктатуру, готовую уничтожать любого, кто встанет у него на пути.

В этой связи я не дал бы и ломаного гроша за жизни террориста Стрелкова и оппозиционера Алексея Навального, находящихся в полной власти режима, который в любой момент может инсценировать им «острую сердечную недостаточность».

Что означает для Украины новость о казни Пригожина и Уткина?

В первую очередь это означает, что Россия станет слабее. В лице повара был ликвидирован опасный, коварный, решительный и умный враг Украины. Способный на нестандартные подходы и решения в сложных раскладах – то, на что не способны ни Путин, ни Шойгу, ни Герасимов, ни их выкормыши.

Те отравленные пропагандой солдаты и офицеры российской армии, а также наемники из других ЧВК, которые добровольно воевали против Украины, считали Пригожина и Уткина примерами для подражания. Теперь они демотивированы окончательно.

Как написал вчера один такой упоротый ублюдок в своем Telegram-канале: «Пока не ясно, был ли герой России Евгений Викторович Пригожин на борту, но если был, то собирайте вещи и нах...й нам эта вся война не нужна».

ЧВК «Вагнер» как боевая единица более не существует, так как держалась на железной воле и кровавых традициях Пригожина и Уткина.

Остатки вагнеровцев будут подвергнуты преследованиям и будут искать спасения, нанимаясь на службу к диктаторским режимам Африки, Азии и Латинской Америки, охраняя кровавую добычу алмазов и производство наркотиков в джунглях.

Им, конечно, предложат заключить контракт с Шойгу и идти воевать против Украины, но, думаю, что на это согласятся не многие, так как мало кто захочет отдавать снова свою жизнь за ублюдка, который ликвидировал их обожаемых вождей.

Десятки тысяч семей уничтоженных и раненых вагнеровцев, ранее получавшие выплаты через структуры Пригожина, теперь не получат ничего. Это еще больше повысит социальную напряженность и уровень внутренней дестабилизации в России, что, конечно, нам на руку.

Не исключаю также и очень хотел бы, чтобы среди самых преданных Пригожину и Уткину вагнеровцев была создана небольшая тайная группа, поставившая себе задачу во что бы то ни стало отомстить Путину, Шойгу, Герасимову и ликвидировать их по законам бандитской кровной мести.

Верю и надеюсь, что все эти трое негодяев теперь точно не доживут до 33-й годовщины Дня Независимости.

Антон Геращенко, Telegram

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