Wall Street Journal раскрыл детали последних дней Пригожина 25.08.2023, 13:42

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Евгений Пригожин

Главарю «Вагнера» привезли ящики с золотом.

Погибший главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин провел последние несколько дней до авиакатастрофы в разъездах по Африке, планируя свое будущее, пишет американский Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников знакомых с ситуацией.

По данным издания, в прошлую пятницу частный самолет Пригожина приземлился в столице Центральной Африканской Республики.

По словам трех человек, знакомых с ходом встречи, в дворце президента ЦАР Пригожин пытался убедить Туадеру продолжить сотрудничество.

По данным источников WSJ, Путин лично сказал президенту ЦАР Туадере, что пришло время дистанцироваться от Пригожина.

И когда Туадера месяц назад был в Санкт-Петербурге на конференции, он воздержался от встречи с Пригожиным.

Вскоре после этого близ стоянки Пригожина приземлился вертолет «Вагнер», на борту которого находились пять командиров суданских Сил быстрого реагирования — военизированной группировки, опиравшейся на «Вагнер» для ведения войны против правительства Судана.

Военные привезли Пригожину ящики с золотом в качестве платы за ранее переданное им вооружение. По данным источника WSJ, Пригожин, глядя на ящики, сказал: «Мне нужно больше золота».

После ЦАР Пригожин, по данным WSJ, сделал короткую остановку в Мали.

В это же время по другую сторону Сахары конкуренты Пригожина из минобороны России вели переговоры с постоянными клиентам Вагнера из Ливии.

По данным WSJ делегацию возглавлял заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров — тот самый человек, которого Пригожин публично пристыдил за неформальное обращение к нему на «ты» в ходе разговора в захваченном вагнеровцами штабе Южного военного округа в Ростове.

«Кремль постепенно берет под формальный контроль разветвленную клиентскую сеть Пригожина, чьи амбиции которой превзошли уровень, который был комфортным для Владимира Путина», — отмечает издание.

По их данным, инициатива в проведении теневых операций Кремля сейчас постепенно переходит в руки генерала ГРУ Андрея Аверьянова (он известен тем, именно под его руководством находились сотрудники ГРУ Чепига и Мишкин, которых подозревают в отравлении перебежчика Сергея Скрипаля).

После Мали Пригожин вылетел в Россию. По финальной точки назначения — Петербурга — он так и не добрался.

Отчет WSJ о последних днях Пригожина, по их словам, основан на интервью с более чем десятью высокопоставленными африканскими чиновниками, представителями вооруженных сил и разведки, перебежчиками из рядов Вагнера, а также на основе анализа зашифрованных разговоров и данных о полетах.

Полеты Пригожина между Россией и Африкой были подтверждены Глебом Ирисовым, бывшим офицером ВКС России, который беседовал с экипажами самолетов «Вагнера».

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