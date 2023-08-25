Появилась реконструкция самого древнего современного человека 25.08.2023, 13:49

Останки этого человека нашли на севере Израиля в 1932 году.

Лицо человека, который считается первым обнаруженным представителем Homo sapiens, воссоздали благодаря новейшим технологиям и работе ученых в области реконструкции лица. Останки этого человека нашли на севере Израиля в 1932 году, пишет «Хайтек».

Череп назвали «Схул 5» и предположительно он принадлежит самому древнему современному человеку из когда-либо найденных. Ученые оценивают возраст этой находки в 120 тыс. лет.

Открытие стало возможным благодаря тщательному исследованию черепа с целью реконструкции. Сисеро Мораис, опытный бразильский графический эксперт, является одним из авторов исследования и описал получившуюся в результате реконструкции аппроксимацию как «сильное лицо мужчины, готового выживать в суровых условиях».

Главной целью научной работы стала точная и объективная реконструкция, выполненная в монохроматических тонах, лишенная эмоциональных подтекстов. Однако, эксперты учли и субъективные факторы, как цвет лица, оттенок глаз и прическу, чтобы придать получившемуся лицу больше жизни и реалистичности.

Анализ черепа «Схул 5» показал, что на момент его смерти мужчине было от 30 до 40 лет. Изначально ученые считали, что «Схул 5» принадлежит более раннему подвиду людей, основываясь на черепной структуре. Однако сейчас ученые считают, что он относится к ранним Homo sapiens.

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