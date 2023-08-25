Высадка десанта ГУР в Крыму: Украина применила свое самое современное вооружение 3 25.08.2023, 13:55

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Данилов раскрыл подробности уникальной операции.

Во время спецоперации украинской разведки в оккупированном Крыму на День Независимости Украины 24 августа Киев применил свое самое современное вооружение, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

«Я могу сказать, что вчера была очень мощная операция именно на территории Крыма с применением нашего современного вооружения против Российской Федерации. И у них нет средств для того, чтобы они мешали нам выполнять задачу, которую ставит президент нашей страны по освобождению нашей страны», — сказал он в интервью «Радио Свобода».

Данилов подчеркнул, что это первая спецоперация Украины на территории Крыма, которая стала публичной. До этого ВСУ и украинские спецслужбы занимались другими операциями.

«Не обо всех операциях мы можем докладывать нашему обществу. Единственное, что могу сказать, что они не будут заканчиваться до тех пор, пока вся территория нашей страны, включая АРК, не будет освобождена от террористов», — добавил секретарь СНБО.

Он уточнил, что при необходимости это будет происходить военным путем, «если россияне не поймут, что им нужно убираться с украинской территории как можно скорее».

«Когда начнется военное освобождение Крыма, мы все увидим. Это будет более мощная операция, чем сейчас», — резюмировал Данилов.

Ранее сообщалось, что в Крыму 24 августа около 5 утра состоялось сражение с участием авиации. У села Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Это место базирования радиолокационных станций (РЛС) россиян, а по периметру здесь подготовлены позиции для ПВО.

Позже стало известно, что подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины произвели высадку на территории оккупированного россиянами Крыма. Это спецоперация при взаимодействии с военно-морским флотом.

Представитель украинской разведки Андрей ЮсовB заявил, что операция носила характер рейда.

В результате спецоперации ГУР при поддержке Военно-морских сил Украины во временно оккупированном Крыму разведчики повредили четыре быстроходных катера и ликвидировали не менее 30 россиян.

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