«Европа и Китай готовы к закрытию железной дороги через Беларусь» 1 25.08.2023, 13:57

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Готов ли Лукашенко?

Лукашенко решил в очередной раз заняться лесом, в котором нужно навести порядок, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Впрочем, в лесу с такими темпами вырубки хунта уже скоро не спрячется.

Мы бы рекомендовали обратить внимание на статистику по железнодорожным перевозкам от коллег. Если в среднем по больнице картинка еще не мрачная, то показатель транзитных, в том числе контейнерных перевозок, говорит сам за себя. На уровне 60 процентов к прошлому году. Это означает, что и без перекрытия границ грузы поехали в объезд.

К закрытию транзита по железной дороге готовы и в Европе, и в Китае. Фактор ЧВК Вагнер здесь вторичен. Дополнительный повод. Но получится ли у синепалого избавиться хотя бы от него?

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