Переход кувалды 1 Кирилл Мартынов

25.08.2023, 14:02

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Для Пригожина запасного аэродрома уже не нашлось.

Ровно через два месяца после мятежа Евгения Пригожина его частный самолет разбился в Тверской области. Насколько можно судить на основе имеющейся информации, в авиакатастрофе погиб не только сам Пригожин, но и руководство ЧВК «Вагнер», включая известного военного преступника Дмитрия Уткина.

В момент гибели Пригожина его альтер эго Владимир Путин награждал участников войны против Украины в связи с «80-летием победы в Курской битве». Торжества проходили в гигантском зале, декорированном в стилистике некроправославия, характерного для официального храма Минобороны РФ, в черных и красных тонах — символах смерти и крови.

Пригожина принесли на алтарь этого нового культа смерти. Вырвав сердце мятежника, Путин должен забрать его силу себе.

Российские официальные лица, разумеется, расследуют все версии катастрофы пригожинского Embraer Legacy 600, включая «ошибку пилота и технические проблемы на борту». Однако в реальности произошедшее скорее можно классифицировать как казнь. Не названный Путиным по имени предатель, который «воткнул нож в спину участникам СВО» и затем получил гарантии безопасности от минского диктатора Александра Лукашенко, вероятно, ликвидирован теми, кто еще недавно были его работодателями.

Утилизация — повседневная реальность тех, кто готов предоставлять грязные услуги. Та же судьба уже настигла «героев Донбасса», таких как Захарченко и Арсен Павлов (Моторола), о чем Пригожину было прекрасно известно. Июньская попытка мятежа, возможно, была связана как раз с желанием Пригожина продлить себе жизнь, чтобы не оказаться на кладбище героев непосредственно после окончания битвы за Бахмут, когда он больше был не нужен своим хозяевам. Наемнику в итоге удалось выторговать себе два месяца жизни, а блюдо было подано Владимиру Путину холодным.

Пригожин получил ту развязку, которую готовил для остальных. Россия, приготовленная по-пригожински, — это пространство абсолютного насилия и бесправия, где «настоящие мужики с кувалдами» убивают своих врагов, чтобы добиться так называемых геополитических целей, то есть денег и власти. Так что, с одной стороны, Пригожин убился о свою собственную символическую кувалду.

А с другой — гибель Пригожина, организованную по его правилам, можно считать финальным этапом замещения государственного порядка и бюрократии в РФ ультранасилием.

После казни Пригожина кувалда осталась в руках Путина.

Тем самым всем лояльным Владимиру Путину, но сомневающимся в том, что «специальную военную операцию» нужно вести бесконечно, не считаясь с ее ценой, и при необходимости до полного самоуничтожения российского народа, отправлено недвусмысленное послание. Войну будут вести именно так, как она была начата. Делать это будут именно те люди, которым свое главное детище доверил Путин, и их отберут по принципу лояльности. Сомнение в происходящем для обычного человека будет караться «сроком за фейки», а у нелояльных богачей будут падать самолеты.

Как известно, Путин очень не любил наказывать своих приближенных. Вероятно, в его собственных глазах такой подход показывает его отличие от Сталина. Сталинизм для выходца из КГБ неприемлем именно тем, что он был построен на методичном уничтожении поколений собственных агентов. Казнь Пригожина в этом контексте может быть понята как отмена этого табу на расправу для находящихся под подозрением «своих». Пропагандистские телеграм-каналы заговорили о начале «чисток», которые совершенно необходимы, когда «на карту поставлено само существование России» (добавим: мы знаем, кто поставил). С другой стороны, Пригожин в приближенную элиту так никогда и не вошёл, и поэтому брался за самые безумные проекты. И, собственно, подорвался на том, что решил, что теперь он — элита, и может вот так требовать от Путина встать на свою сторону в конфликте с Минобороны и Шойгу, но что-то пошло не так.

Как бы то ни было, у тех, кого раньше было принято называть «российскими элитами», впереди непростые времена. От них требуется — и они предоставляют — полную покорность и даже раболепие в отношении самых безумных, некомпетентных и самоубийственных решений Путина.

Богатые и влиятельные люди в России должны уже не просто быть лояльными войне, но целиком согласиться с тем, как, до какого момента и какими управленческими решениями эта война организуется.

Иными словами, «российские элиты», наблюдающие за падением Пригожина, должны согласиться с тем, что их могут при необходимости не только сделать соучастниками преступлений, но и пустить в расход — в пламени ядерного удара или в результате новых дворцовых интриг.

Раболепие бюрократии, спецслужб, крупного бизнеса, представителей культуры достигает в этой точке невиданного, византийского размаха. Каждый человек, лояльный войне в РФ, должен задекларировать себя в качестве пыли под ногами одного великого исторического деятеля. Иначе может случиться как с Пригожиным — и для кого не найдется «Новичка», тот получит пожизненное заключение, а если и это не сработает, с неба сами собой начнут падать самолеты. Теперь это уже «не слишком сурово даже для Кремля» — теперь Кремль так и работает.

«Российские элиты», застывшие в позе «чего изволите», попутно заняты поисками запасных аэродромов — насколько позволяет угол зрения. Мест на планете, куда можно спрятать семьи и активы, чтобы дать им шанс на выживание в ходе макабрического танца Владимира Путина с историей.

Для Пригожина запасного аэродрома уже не нашлось.

Кирилл Мартынов, «Новая газета Европа»

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