«Зарегистрировалась от скуки, а через полгода выйду замуж» 1 25.08.2023, 14:10

2,374

Белорусы в Польше рассказали, как знакомились в «Тиндере».

В эмиграции людям зачастую приходится выстраивать круг общения заново. Часто в этом помогают приложения для знакомств.

Журналисты MOST спросили у белорусов в Польше, как они знакомились в Тиндере и что из этого вышло.

«Я сразу поняла, что изучением польского здесь все не ограничится»

29-летняя Татьяна из Вроцлава решила скачать «Тиндер» от скуки. На тот момент девушка не знала польского, поэтому поддерживать разговор с поляками не могла. Но писали ей не только они.

— В тот вечер желающих познакомиться со мной поближе было немало. Мужчина из Словакии сразу пригласил на свидание в горы, немец — на концерт, а поляк ничего не выдумывал и написал прямо: «Привет, я немного знаю русский, а ты — польский, не хочешь встретиться и попрактиковаться?». Предложение оказалось заманчивым, и я на него согласилась.

Первая встреча и правда была похожа на языковой клуб: Куба — так зовут молодого человека — знал русский примерно на уровне А2 (базовый. — Прим. MOST), а я польский — на уровне сходить в Żabka за продуктами. Несмотря на это, мы пытались разговаривать частично на двух языках. Смысл я улавливала, а незнакомые слова переводила и записывала в заметки телефона.

После первой встречи сразу договорились на вторую, но на этот раз она была с романтическим подтекстом. Он пришел с букетом роз, и я сразу поняла, что изучением польского здесь все не ограничится. Так и оказалось: уже через два месяца после знакомства мы стали жить вместе, а через четыре — он сделал мне предложение, пока я жарила драники. Со словами «Ты моя картофельная душа» он встал на колено и признался в любви. Нет, не драникам, как я сначала подумала, а мне.

Сейчас мы готовимся к свадьбе, и я больше не скучаю по вечерам. Так что благодаря Тиндеру я и польский выучила, и замуж через полгода выйду.

«Назвал фашистской и выбросил сумку из машины»

Марии повезло намного меньше. Ей пришлось в прямом смысле убегать со свидания, когда она узнала, что мужчина поддерживает войну в Украине.

— Тиндер для меня не чужое место — я там знакомлюсь с людьми уже не первый год и никогда не встречала неадекватных людей. Но в Польше произошел случай, который я запомню надолго. В начале года я познакомилась в приложении с внешне привлекательным парнем, который сразу же написал мне в Инстаграм и предложил встретиться. Я отказалась — считаю, что сначала нужно немного узнать человека, а потом уже встречаться лично.

Две-три недели мы переписывались и разговаривали по телефону. Обсуждали и политику, и эмиграцию, и бытовые сложности. Его национальность меня не отталкивала. «Да, русский, ну и что? Он же уехал из России, вероятно, не поддерживает войну», — так я отвечала подругам, которым не нравилось, что я с ним общаюсь.

Спустя месяц после знакомства я все же согласилась на встречу в ресторане в центре Гданьска. Первые два часа прошли великолепно: оказалось, что у нас много общего — например, любовь к горам и компьютерным играм. Я также рассказывала ему, почему уехала из Беларуси, почему там небезопасно и поделилась своим отношением к войне. В ответ он эмпатично кивнул и сказал, мол, Путин делает неправильные вещи, из-за которых в Москве сейчас некомфортно жить. Меня в его ответе ничего не смутило, поэтому после закрытия заведения мы решили продолжить вечер у него в квартире.

Сев в его машину, я повернулась, чтобы положить сумку на заднее сиденье и увидела черную футболку с буквой Z (символ российского вторжения в Украину. — Прим. MOST). Сказать, что я была удивлена, — это ничего не сказать. Через пару минут задала ему вопрос: «Ты поддерживаешь войну? Почему ты мне не сказал?» Реакция была молниеносной: он бросил на меня взгляд, полный ярости и злости, после чего сказал: «Раз ты такая же, как и они, то выходи и лежи в окопах».

Я решила его переубедить и включила на телефоне рассказы людей, которые пережили оккупацию, чьи дома разрушили. Но он открыл дверь машины, назвал фашистской и выбросил мою сумку. В ту же минуту я вышла и побежала куда глаза глядят в надежде, что забуду это свидание как страшный сон.

«Она сказала, что хочет завести себе любовника, потому что с мужем скучно»

У Дмитрия опыт свидания тоже был сомнительным. На ужине с женщиной выяснилось, что у нее есть муж и двое детей, а с помощью Тиндера она пытается найти себе любовника, чтобы повеселиться.

— Больше всего меня удивила ее честность. Когда я спросил, с какой целью она пользуется приложением для знакомств, кого хочет там найти, ответ был ясным и четким: «Я хочу завести себе любовника, потому что с мужем скучно, дети ходят в школу, а работы у меня нет».

Подняв брови и скорчив лицо от шока, я сказал, что такую роль играть не буду, и предложил поговорить о воспитании собак. Почему собак? Потому что у нее есть мопс, а у меня — корги. После этого свидания мы с ней больше не общались, а приложение для знакомств я удалил в тот же вечер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».