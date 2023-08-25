В Беларусь возвращается жара до +31°С 2 25.08.2023, 14:17

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На субботу объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики снова объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности из-за жары. Она вернется в южные районы страны.

«Максимальная температура воздуха достигнет +30..+31°С», – говорится в предупреждении.

В субботу погоду в стране будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Днем местами по Беларуси ожидаются сильные дожди.

Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +23..+29°С, в южных районах страны воздух прогреется +30..+31°С

Схожая погода ожидается и в воскресенье, 27 августа. Возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +14..+21°С, максимальная днем будет от +22°С по северу до +32°С по югу и юго-востоку

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