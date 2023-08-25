закрыть
25 августа 2023, пятница, 14:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия отправила на фронт еще один «музейный экспонат»

  • 25.08.2023, 14:23
  • 2,350
Россия отправила на фронт еще один «музейный экспонат»

На вооружении оккупантов появились танки, снятые с производства еще в 1966 году.

Из-за острой нехватки бронетехники российские оккупанты решили снять с консервации для войны против Украины советские танки «Иосиф Сталин».

Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский, опубликовав видео с одним из этих «музейных экспонатов».

«На видео танк ИС-8 (он же Т-10), который выпускался с 1954 по 1966», — написал он в комментарии к кадрам, на которых одного из расконсервированных Сталиных спускают с прицепа.

Танк «Иосиф Сталин» был разработан советскими инженерами еще в 40-х годах прошлого века, и до того, как Минобороны РФ вдруг решило «переломить» с его помощью ход войны, подобные экземпляры можно было встретить разве что на постаментах в виде памятников Второй мировой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников
Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников