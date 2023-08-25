Россия отправила на фронт еще один «музейный экспонат»
- 25.08.2023, 14:23
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На вооружении оккупантов появились танки, снятые с производства еще в 1966 году.
Из-за острой нехватки бронетехники российские оккупанты решили снять с консервации для войны против Украины советские танки «Иосиф Сталин».
Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский, опубликовав видео с одним из этих «музейных экспонатов».
«На видео танк ИС-8 (он же Т-10), который выпускался с 1954 по 1966», — написал он в комментарии к кадрам, на которых одного из расконсервированных Сталиных спускают с прицепа.
Танк «Иосиф Сталин» был разработан советскими инженерами еще в 40-х годах прошлого века, и до того, как Минобороны РФ вдруг решило «переломить» с его помощью ход войны, подобные экземпляры можно было встретить разве что на постаментах в виде памятников Второй мировой.