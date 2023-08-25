WP: Российские элиты испугались за свою жизнь после ликвидации Пригожина 2 25.08.2023, 14:41

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Миллиардеры заявляют о «гигантских рисках».

Растерянность, выказанную Владимиром Путиным во время мятежа Евгения Пригожина, президент компенсировал безжалостностью, с которой был уничтожен бывший повар. Так Путин не только восстановил свой образ лидера, не прощающего измену, но дал понять, что караться будет любое проявление несогласия.

Это наложит печать молчания на уста любых противников войны в деловой и политической элите, но лишит Путина остатков достоверной информации о происходящем в России и на фронте.

«Их не волновало, что [вместе с Пригожиным и его людьми] они убили экипаж [самолета из трех человек] и могли подвергнуть угрозе людей на земле», — сказал The Washington Post (WP) бывший сотрудник американской разведки, комментируя показательную расправу над человеком, который два месяца назад осмелился поставить под сомнение абсолютную власть Путина.

Сигнал услышан, признали в разговоре с газетой несколько крупных российских бизнесменов. Один миллиардер рассказал, что предпринимает дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности. И если раньше некоторые противники войны в бизнес-элите еще задумывались о каких-то публичных высказываниях хотя бы в завуалированной форме, то теперь, после демонстративного убийства Пригожина, они боятся, что даже мягкая или конструктивная критика может обернуться жестоким наказанием.

«Думаю, после такого никто не захочет высказываться против войны, — сказал миллиардер WP. — Каждый теперь должен понимать, каковы риски. А они гигантские».

Все верят, что Пригожин и другие руководители ЧВК «Вагнер» (на борту был его заместитель Дмитрий Уткин, который, по данным Reuters, руководил колонной, шедшей на Москву 24 июня) были устранены «по приказу царя», говорит крупный московский бизнесмен:

«Мы можем никогда не узнать, так это или нет, но все испугались. Государство будет считать каждого, кто демонстрирует нелояльность, врагом, которого нужно ликвидировать».

Произошедшее свидетельствует о еще большем сползании России в мафиозное государство, которое Путин построил за 20 с лишним лет своего правления, отмечает WP. История с Пригожиным — прямо финал из «Крестного отца», соглашается Олег Игнатов, старший аналитик по России Crisis Group (цитата по Financial Times).

Натья Сескурия, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) называет «очень интересным» способ, которым Путин «разобрался с Пригожиным». Ведь на борту было 10 человек, и Путин мог выбрать другие способы избавиться от человека, которого в Кремле объявили предателем, но он этого не сделал, отмечает она. «Это очень громкое заявление», — говорит Сескурия о авиакатастрофе, которая, по мнению западных чиновников и разведчиков, произошла в результате отданного Путиным приказа ликвидировать Пригожина. «Предварительная оценка, основанная на множестве факторов, состоит в том, что он [Пригожин], вероятно, убит», — заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Насаждаемая Путиным атмосфера страха укрепит его власть, но также уничтожит последние независимые каналы информации, по которым президент мог бы узнавать о реальном положении дел на войне. В результате Путин окажется в еще большей изоляции, полагают эксперты, с которыми поговорила WP. Непонятно, кто будет теперь озвучивать позицию, которую высказывал Пригожин, сказал газете высокопоставленный российских дипломат: «Очевидно, что в российской армии есть проблемы. Сложно предположить, что они были решены в последние месяцы после публичных заявлений Пригожина».

Путин может уничтожить стольких внутренних врагов, сколько ему заблагорассудится, но его усилия по укреплению личной власти не изменят ход украинского конфликта, считает Скотт Льюкас, эксперт по международным отношениям Бирмингемского университета и Университетского колледжа Дублина (цитата по Euronews):

Что бы ни происходило в Москве с точки зрения консолидации власти Путина внутри страны, это не предотвратит его неизбежного поражения за пределами России. С одной оговоркой: если он сможет продержаться до 2024 г. и Дональд Трамп победит на выборах президента США, все изменится.

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