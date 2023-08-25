Доллар подорожал на торгах в Беларуси

Доллар подорожал на торгах в Беларуси2
- 25.08.2023, 14:42
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А евро подешевел.
На торгах на Белорусской валютно-фондовой биржей, которые завершились в пятницу, 25 августа, после 13 часов, доллар, российский рубль и китайский юань резко подорожали, а евро подешевел.
По результатам торгов доллар прибавил 0,34%, или 0,0107 и стоит 3,1717 рубля.
Евро снизился на 0,63%, или 0,0219 и теперь стоит 3,4481 рубля.
Российский рубль подорожал на 0,0001. За 100 российских рублей нужно будет отдать 3,3499 рубля.