Доллар подорожал на торгах в Беларуси 2 25.08.2023, 14:42

3,168

А евро подешевел.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой биржей, которые завершились в пятницу, 25 августа, после 13 часов, доллар, российский рубль и китайский юань резко подорожали, а евро подешевел.

По результатам торгов доллар прибавил 0,34%, или 0,0107 и стоит 3,1717 рубля.

Евро снизился на 0,63%, или 0,0219 и теперь стоит 3,4481 рубля.

Российский рубль подорожал на 0,0001. За 100 российских рублей нужно будет отдать 3,3499 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».