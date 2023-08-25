Разгром базы 126-й бригады Черноморского флота РФ: стали известны новые детали взрывов в Крыму
- 25.08.2023, 14:51
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Раненых массово свозят в Симферополь.
Во временно оккупированном Крыму признали поражение военного объекта, вероятно, во время атаки беспилотников 25 августа. Прилет был в селе Перевальное, где дислоцируется 126-я отдельная бригада береговой охраны Черноморского флота РФ.
К тому же речь идет о потерях оккупантов погибшими и ранеными. Детали случившегося в Симферопольском районе обнародовали крымские Telegram-каналы, передает obozrevatel.com.
«Сегодня в Перевальный прилетело – там дислоцируется 126-я бригада. Как сообщает наш подписчик, есть трое погибших»,– указано в сообщении.
Прилет был по базе 126-й бригады ЧФ РФ: всплыли подробности новых взрывов в Крыму
Там также добавили, что кроме «двухсотых» было очень много раненых, которых привезли в симферопольский госпиталь на ул. Горького.
В то же время отмечается, что информация о поражении еще нуждается в подтверждении. Связано ли событие именно с ночной атакой дронов на полуострове, не указано.
В то же время о том, что базу в с. Привальное посетила «бавовна», написал и мэр Мелитополя Иван Федоров.
«По предварительным данным, с военной базы в Перевальном доставили кучу «трехсотых» оккупантов в госпиталь в Симферополе. Ждем уточнения от Генштаба», – отметил он.
Напомним, в эту пятницу в оккупированном Крыму пожаловались на очередную беспокойную ночь из-за атаки беспилотников. Очевидцы заявляли о звуках пролета БПЛА и громких взрывах сразу в нескольких районах, публикуя соответствующие видео.