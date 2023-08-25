Разгром базы 126-й бригады Черноморского флота РФ: стали известны новые детали взрывов в Крыму 25.08.2023, 14:51

6,148

Раненых массово свозят в Симферополь.

Во временно оккупированном Крыму признали поражение военного объекта, вероятно, во время атаки беспилотников 25 августа. Прилет был в селе Перевальное, где дислоцируется 126-я отдельная бригада береговой охраны Черноморского флота РФ.

К тому же речь идет о потерях оккупантов погибшими и ранеными. Детали случившегося в Симферопольском районе обнародовали крымские Telegram-каналы, передает obozrevatel.com.

«Сегодня в Перевальный прилетело – там дислоцируется 126-я бригада. Как сообщает наш подписчик, есть трое погибших»,– указано в сообщении.

Прилет был по базе 126-й бригады ЧФ РФ: всплыли подробности новых взрывов в Крыму

Там также добавили, что кроме «двухсотых» было очень много раненых, которых привезли в симферопольский госпиталь на ул. Горького.

В то же время отмечается, что информация о поражении еще нуждается в подтверждении. Связано ли событие именно с ночной атакой дронов на полуострове, не указано.

В то же время о том, что базу в с. Привальное посетила «бавовна», написал и мэр Мелитополя Иван Федоров.

«По предварительным данным, с военной базы в Перевальном доставили кучу «трехсотых» оккупантов в госпиталь в Симферополе. Ждем уточнения от Генштаба», – отметил он.

Напомним, в эту пятницу в оккупированном Крыму пожаловались на очередную беспокойную ночь из-за атаки беспилотников. Очевидцы заявляли о звуках пролета БПЛА и громких взрывах сразу в нескольких районах, публикуя соответствующие видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».