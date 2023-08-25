Литва направила ноту Беларуси из-за инцидента на границе 3 25.08.2023, 15:03

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Лукашенковского временного поверенного вызвали «на ковер».

Литовский МИД вызвал временного поверенного в делах Беларуси и вручил ноту, в которой выражается решительный протеста по поводу инцидента на границе, повлекшего повреждение системы видеонаблюдения, сообщает delfi.lt.

22 августа двое неустановленных лиц пересекли границу со стороны Беларуси и срезали две опоры для камер видеонаблюдения на литовской стороны. Они, вероятно, использовали циркулярные пилы. Инцидент произошел в Варенском районе.

«МИД строго потребовал от Беларуси как можно скорее дать объяснение этому инциденту и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем», – заявили во внешнеполитическом ведомстве Литвы.

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