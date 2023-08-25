Путин испугался ехать в Индию на саммит G20 1 25.08.2023, 15:05

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Главу Кремля могут арестовать по ордеру Гааги.

Президент России Владимир Путин не планирует лично присутствовать на саммите G20 в Индии 9-10 сентября

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Reuters.

«Нет, таких планов у президента нет», - сказал Песков журналистам. Отвечая на вопрос, примет ли Путин участие в саммите по видео-связи, представитель Кремля отметил, что формат будет уточняться.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина за похищение украинских детей на оккупированных территориях. Это означает, что он рискует быть арестованным во время поездки за границу.

На этой неделе он присутствовал на встрече лидеров группы развивающихся экономик БРИКС в Южной Африке по видеосвязи, а не лично.

Кроме того, огромное количество дезинформации было о том, что якобы Путин в августе собирается в Турцию. Однако затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен сам посетить Россию сентябре.

Арест Путина

В марте прокурор Международного уголовного суда Карим Хан выдал ордер на арест Владимира Путина по делу о вывозе украинских детей. Ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд. После этого Путин не покидал территорию РФ.

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