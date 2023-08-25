Абитуриенты смогут дистанционно подавать документы сразу в несколько вузов 1 25.08.2023, 15:09

Но только в пределах одной группы специальностей.

Минобразования разрабатывает единый информационный портал для абитуриентов. Через платформу можно будет дистанционно подать документы в один или сразу несколько вузов. Об этом Tochka.by рассказал министр образования Андрей Иванец.

Важный нюанс: абитуриент сможет подавать документы в разные вузы только в пределах одной группы специальностей.

Во время нынешней вступительной кампании такой эксперимент уже провели с Академией МВД и Могилевским институтом МВД — туда был единый конкурс. При подаче документов абитуриенты в порядке приоритетности указывали, в какой из вузов и на какую специальность они хотят поступить.

Без очной подачи оригинала документов пока не обойтись, но проходить она будет позже.

По словам министра, нужно проверить их подлинность и обеспечить защиту персональных данных. Нововведение избавит абитуриентов и их родителей от поездок по разным городам и беготни между вузами.

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