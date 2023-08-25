Посмертная месть повара 1 Аббас Галлямов

25.08.2023, 15:17

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Аббас Галлямов

Фото: ex-press.by

А знаете, как дальше будет?

Убийство Пригожина укрепит позиции Путина в среде элит и ослабит их в глазах общественного мнения. Вот такой двоякий результат.

Истеблишмент сейчас убедился, что выступить против Путина и остаться в шоколаде не получится. Путин в достаточной степени силен и способен мстить. Как говорится, «жив курилка». В этом смысле потенциальные заговорщики сейчас прижали уши, втянули голову в плечи и испуганно озираются: «А не заподозрил ли нас, случайно, Путин в нелояльности».

Широкое общественное мнение смотрит на все это немного по-другому. Для него важен не только результат, но и, если можно так выразиться, эстетическая составляющая процесса. Все должно быть красиво. А убийство исподтишка, под покровом ночи - оно не красит правителя. От всего этого исходит неприятный запах коварства и трусости. Пригожин бросил властям публичный вызов. Практически как Святослав: «Иду на вы!» А Путин в чистом поле вызова не принял, зато как тать подкрался - и в спину ударил. И кого? Ведь не врага Отечества, не американского агента, а русского патриота, который посмел публично говорить правду!

Элитам вся эта эстетика чужда, им результат важен, поэтому на то, красиво этот или некрасиво, им плевать. А вот народу нет, не плевать.

Так что свое восприятие в глазах широких народных масс Путин ухудшил.

А дальше знаете, как будет?

Чем хуже будут у режима идти дела на фронте, тем больше россияне будут мифологизировать Пригожина. Причем естественно, что делаться это будет в укор ныне живущим властителям и за их счет. Ну вы знаете, как это бывает: «При Пригожине такого не было», «Пригожин бы такого не допустил», «При Пригожине пломбир вкуснее был».

Это будет такая посмертная месть повара. Он высосет остатки легитимности из тех, кто его убил - из Путина, из Шойгу, из Герасимова.

Такая, знаете, будет политическая вампиристика.

Аббас Галлямов, t.me

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