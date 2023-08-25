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Мошенники начали маскироваться под налоговых инспекторов

  • 25.08.2023, 15:22
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Мошенники начали маскироваться под налоговых инспекторов

Злоумышленники звонят белорусам даже через мессенджеры.

Кибермошенники, пытающиеся выманить у белорусов их персональные данные, начали выдавать себя за налоговых инспекторов. Об этом предупреждает МНС.

По информации министерства, участились сообщения граждан и юрлиц о телефонных звонках, в том числе через мессенджеры, в ходе которых неизвестные представляются сотрудниками налоговых органов и пытаются уточнить паспортные или иные персональные данные.

«Министерство по налогам и сборам информирует, что сотрудниками налоговых органов такие данные не уточняются и не запрашиваются. Ни в коем случае не сообщайте свои персональные или иные данные о себе незнакомым людям. Будьте бдительны», – предупредили в МНС.

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