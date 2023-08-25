Российский Владивосток уходит под воду 1 25.08.2023, 15:33

2,250

Улицы затоплены, введен режим чрезвычайной ситуации.

Портовой город Владивосток, административный центр Приморского края Российской Федерации, буквально уходит под воду после утреннего ливня, сообщает ВВС со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что в городе практически полностью остановился городской коммунальный транспорт. Кроме того, почти 70 000 горожан лишились электроснабжения. После утреннего ливня Первая Речка вышла из берегов, затопив целый ряд улиц Владивостока.

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера вводится в Приморском крае РФ, сообщил губернатор Олег Кожемяко. Такой режим, объяснил он, нужен, чтобы получать помощь от Москвы, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Обильные осадки, выпавшие в Приморье в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям, пострадали более пяти тысяч домовладений, дороги и социальные объекты, перечислил губернатор.

Глава Владивостока Константин Шестаков порекомендовал в пятницу отпустить пораньше работников предприятий домой, чтобы избежать дорожного коллапса на улицах города, сообщает «Восток-Медиа».

Из-за непогоды в городе приостановили движение трамваев. В городе затоплены улицы, сложно и опасно передвигаться по дорогам, отмечает издание. Без электричества из-за аварийных отключения остались 70 тысяч жителей Владивостока, подсчитали в краевой прокуратуре.

К Приморскому краю РФ на этой неделе подошло сразу два волновых циклона. Первый сильный ливень был два дня назад, а в пятницу после короткой передышки в один день на край вылилась новая порция осадков.

Циклон за несколько часов принес во Владивосток почти половину месячной нормы осадков, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Ранее в августа сильно затопило приморский город Уссурийск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».