Почему Лукашенко не взяли в БРИКС 25.08.2023, 15:41

Объясняет политолог.

24 августа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) заявила о принятии в организацию шести новых стран — это Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Беларуси среди новых членов нет, хотя соответствующую заявку она подавала.

Министр иностранных дел Сергей Алейник, который поехал на саммит организации, отмечал, что «Минск рассчитывает получить подтверждение на скорейший прием в организацию».

Почему Беларусь не приняли в БРИКС и усилит ли организацию ее расширение, «Салідарнасць» спросила у политолога Валерия Карбалевича.

— Надо понимать, что БРИКС — это не полноценная международная организация, которая принимает какие-то решения, обязательные для выполнения или в которой есть какой-то устав, процедура принятия решений, — говорит Карбалевич в экспресс-комментарии. – БРИКС — это, скажем, форум.

Если говорить о постсоветском пространстве, это что-то похожее на СНГ. Там нет принятия обязывающих решений.

Во-вторых, добавляет эксперт, БРИКС объединяет государства с очень разными интересами, иногда противоположными и противоречивыми. Например, у Китая и Индии серьезный конфликт. В объединении присутствуют государства с разных континентов (например, Бразилия и Южная Африка). У них разное геополитическое положение, разные союзники и противники, поэтому принять какое-то согласованное решение очень сложно.

— Их объединяет идея создания организации, которая была бы альтернативой, например, G-7, но кроме БРИКСа есть ведь еще G-20.

На этом форуме было принято решение о присоединении в БРИКС еще 6 государств. Возникает вопрос: в чем разница между условным G-10 и G-20? Туда входят одни и те же государства. То есть нельзя сказать, что это какая-то организация, реально влияющая на международную политику.

Карбалевич считает, что Беларусь не приняли в БРИКС, потому что она не является слишком влиятельной страной и находится сейчас в международной изоляции.

— А ее главный лоббист — Россия, при этом Путин на этот саммит не приехал.

Беларусь пока не соответствует представлениям о влиятельности, которые являются способом отбора в БРИКС.

Я не думаю, что принятие либо непринятие Беларуси в БРИКС каким-то образом повлияло бы на международные позиции Беларуси. Только в пропагандистском плане это дало бы властям повод говорить, какие они крутые – не более того. А теперь и того нет.

Вступление в БРИКС новых членов, считает политолог, не будет иметь какого-то значения для объединения.

— Если БРИКС является не совсем организацией, то вхождение в ее состав новых членов ни на что не влияет. Есть организация «Движение неприсоединения», в которой 120 государств. Там тоже периодически проводят саммиты. И какое влияние сегодня у этой организации? Никакого.

То же самое с расширением БРИКС — это никак не повлияет на ее рост и влияние из-за противоречивости интересов государств, которые туда входят. Скорее, наоборот: чем больше стран туда примут, тем более разноречивые интересы будут внутри объединения. И тем труднее государствам будет понимать друг друга.

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