В Турции нашли античную статую мистической богини 25.08.2023, 15:49

1,612

Раскопки длились 36 лет.

Команда археологов из Университета Бэтмена, ведущая раскопки в древнем Келендерисе, расположенном в современной турецкой провинции Мерсин, обнаружила артефакт огромного исторического значения, пишет New Voice.

В ходе длительных раскопок, продолжавшихся на протяжении последних 36 лет, археологи обнаружили фигурку, изображающую Гекату — трехголовую богиню из древнегреческой мифологии.

Келендерис, также известный как Селендерис, в прошлом был важным древнегреческим городом, портом и крепостью. Раскопки в этом регионе позволили обнаружить остатки римской бани, одеона, церквей с планом базилики и мозаики. Город был известен своим богатым культурным и историческим наследием, и новое открытие добавляет к его уникальности.

Фигурка Гекаты, найденная археологами, имеет возраст 2300 лет и является редким артефактом античной эпохи. Геката, трехголовая богиня, обычно изображалась держащей пару факелов, ключ, змей, а иногда с собаками. Она была связана с перекрестками, магией, светом и мраком, Луной, а также с колдовством и мистическими знаниями.

Доктор Махмут Айдын, руководитель исследовательской группы, поделился деталями о новом открытии: «Фигурка высотой около 20 сантиметров имеет три головы. Мы знаем, что Геката имеет свой храм в древнем городе Лагина в Мугле, и Келендерис был одним из городов, участвовавших в соревнованиях в честь Гекаты, которые проводились каждые 5 лет».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».