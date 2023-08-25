CNN: ВСУ расширяют клин в сторону Токмака 2 25.08.2023, 15:55

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Первая линия россиян, похоже, прорвана.

Украинские бойцы, похоже, прорвали первую линию обороны российских военных на юге, в частности в Запорожской области.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

«Появляется все больше признаков того, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны на части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегически важного города Токмак.

... Сейчас несколько российских военных блогеров рисуют мрачную картину на фронте для московских войск на некоторых участках юга», — заявил он.

В частности, один из них заявил, что ВСУ на юге наступают на Новопрокоповку (Генштаб ВСУ подтвердил это), а также начали параллельное наступление в районе Вербового на востоке - под сильным артиллерийским огнем в обоих направлениях.

Некоторые российские так называемые военкоры сообщают, что Украина использует авиацию для прикрытия наступающей пехоты и перебросила дополнительные боеприпасы в район Малой Токмачки.

Также, как утверждают некоторые из «военкоров», российским войскам необходимо удерживать свои позиции как минимум еще полтора месяца, чтобы попытаться достичь успеха на другом участке фронта и изменить ситуацию на поле боя.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли также заявил, что украинским войскам удалось пройти основную первую линию обороны, которую россияне готовили несколько месяцев. В то же время он назвал украинское наступление, которое длится уже 8 недель, «очень медленным».

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