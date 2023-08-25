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В Беларуси подорожает питание в детсадах и школах

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  • 25.08.2023, 16:10
В Беларуси подорожает питание в детсадах и школах
иллюстративное фото

Стоимость питания для детсадовцев уже известна.

Постановлением правительства вносятся изменения в нормы питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, сообщает Национальный правовой интернет-портал. Если проще — питание для детей в садах и школах подорожает. Но если новая стоимость питания для детсадовцев уже известна, то для школьников — пока нет: документ еще официально не опубликован.

Также меняются денежные нормы на питание в санаторных детских садах и санаторных группах — в зависимости от возраста.

Документом также предусмотрено изменение денежных норм на питание школьников — но как они изменятся, станет известно после опубликования постановления.

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