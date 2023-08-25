Концы в воду Telegram-канал «СерпомПо»

25.08.2023, 16:16

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Он слишком много знал.

Вновь явившийся на публику пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков отбивался сегодня от вопросов об отошедшем в Валгаллу Пригожине и его приближенных. Вышло неудачно.

Дмитрий Сергеевич, разумеется, отверг причастность великого геополитика к очередной таинственной смерти в России. Было бы странно, если бы он гордо заявил: «Вы знаете друзья, а ведь это мы сделали! И это не «пурга»!»

Песков постарался неуклюже «перевести стрелки» на Запад: «Сейчас вокруг этой катастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла. Все это ложь абсолютная»

Прежде всего, речь должна идти о России. Не приходилось встречать человека (вне зависимости от его взглядов), который не был бы уверен, что приказ о ликвидации «предателя» был отдан Путиным. Можно сказать, что это общемировое мнение. А что касается следствия, на которое ссылается Дмитрий Песков, то всем понятно, что в таком деле независимого от Путина следствия в России быть не может.

Происшедшее событие имеет еще одно, на первый взгляд, приятное следствие для шефа Дмитрия Сергеевича – в небытие отправились свидетели, носители секретов о деятельности великого геополитика в Украине, Сирии, Африке. «Концы в воду».

Впрочем, исторический опыт показывает, что это мало помогает. На одном из известных судебных процессов века главным обвиняемым это не помогло. «Концов» столько, что все их спрятать невозможно. Равно как и распрощаться со всеми, кто «слишком много знает». Но если так, то «Пригожин мог бы жить».

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