В РФ начали сносить могилы «вагнеровцев» 25.08.2023, 16:24

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Их ровняют с землей.

В России начали сносить могилы «вагнеровцев», ликвидированных в Украине. Это происходив на фоне вероятной гибели главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина в результате крушения его самолета.

В Сети появилось видео, на котором один из наемников снимает пустые места на кладбище в селе Николаевка под Самарой, где раньше находились могилы «вагнеровцев».

Он называет это «кощунством», так как «люди гибли за Россию, а вы их тут с землей сравняли».

Наемник показал кучу из крестов и венков, которые ранее были на могилах «вагнеровцев». Многие оккупанты были ликвидированы уже в 2023 году. На месте могил сейчас идут строительные работы, там лежит щебень.

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