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Белорус вез в Литву сигареты на почти 4 миллиона евро

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  • 25.08.2023, 16:35
  • 3,124
Белорус вез в Литву сигареты на почти 4 миллиона евро

Их пересчитывали несколько дней.

Литовские таможенники нашли в грузовике гражданина Беларуси контрабандные сигареты белорусского производства на почти 4 млн евро. Их пересчитывали несколько дней.

Как сообщает lrmuitine.lt, происшествие случилось в пункте пропуска «Райгардас» (с белорусской стороны — «Привалка») на литовско-белорусской границе. Таможенникам помог рентген. Выяснилось, что рулоны были только сзади полуприцепа. За ними были спрятаны сигареты.

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