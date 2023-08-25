Белорус вез в Литву сигареты на почти 4 миллиона евро

Белорус вез в Литву сигареты на почти 4 миллиона евро8
- 25.08.2023, 16:35
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Их пересчитывали несколько дней.
Литовские таможенники нашли в грузовике гражданина Беларуси контрабандные сигареты белорусского производства на почти 4 млн евро. Их пересчитывали несколько дней.
Как сообщает lrmuitine.lt, происшествие случилось в пункте пропуска «Райгардас» (с белорусской стороны — «Привалка») на литовско-белорусской границе. Таможенникам помог рентген. Выяснилось, что рулоны были только сзади полуприцепа. За ними были спрятаны сигареты.