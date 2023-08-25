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Греция отменяет контракт с РФ на обслуживание ЗРК

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  • 25.08.2023, 16:42
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Греция отменяет контракт с РФ на обслуживание ЗРК

Их могут передать Украине.

Греция отменяет действие контракта с Россией на обслуживание зенитно-ракетных комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ и, вероятно, планирует передать их через третьи страны в Украину.

Об этом сообщает Pronews.gr.

Министр обороны Греции Никос Дендиас в секретном документе, который просочился через парламент страны, отметил, что новых контрактов на закупку запчастей и обслуживание ЗРК малой дальности не будет.

Это означает, что сейчас идет «отсчет» времени до их полного выхода из строя, поскольку имеющихся запасных частей хватает лишь на несколько месяцев.

Контракт на продолжение поддержки систем в ближайшие годы составил более 102 млн евро.

Всего на вооружении военных сил и воздушно-космических сил Греции находится 21 единица самоходных зенитных ракетных комплексов Тор-М1, а также 38 самоходных комплексов Оса-АКМ с дальностью стрельбы 10−12 км.

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