закрыть
25 августа 2023, пятница, 17:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Приорбанк» вводит комиссию в 12 000 рублей в месяц

3
  • 25.08.2023, 16:52
  • 5,054
«Приорбанк» вводит комиссию в 12 000 рублей в месяц

И это не ошибка.

«Приорбанк» вводит комиссию за обслуживание валютных счетов. В некоторых случаях она достигнет 12 тысяч рублей в месяц.

Банк сообщает, что с 1 сентября вводит ежемесячную комиссию за сервисное обслуживание счетов клиента в долларах, евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и шведских кронах. Речь с суммарным среднедневным остатком от 50 000 долларов в эквиваленте.

Выше всего комиссия будет по счетам, на которых среднедневной остаток на счетах превышает 1 млн долларов в эквиваленте, — 12 тысяч рублей в месяц.

Если остаток держится в пределах от 500 тысяч до 1 млн долларов в эквиваленте, то комиссия будет на уровне 9 тысяч рублей в месяц, от 300 до 500 тысяч долларов — 4500 рублей, от 200 до 300 тысяч долларов — 2500 рулей, от 100 до 200 тысяч долларов — 1500 рублей, от 50 до 100 тысяч долларов — 750 рублей.

В банке уточняют, что под суммарным среднедневным остатком денег за месяц подразумевают остатки по счетам клиента в долларах, а также в евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках, шведских кронах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников
Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников