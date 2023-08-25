«Приорбанк» вводит комиссию в 12 000 рублей в месяц 3 25.08.2023, 16:52

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И это не ошибка.

«Приорбанк» вводит комиссию за обслуживание валютных счетов. В некоторых случаях она достигнет 12 тысяч рублей в месяц.

Банк сообщает, что с 1 сентября вводит ежемесячную комиссию за сервисное обслуживание счетов клиента в долларах, евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и шведских кронах. Речь с суммарным среднедневным остатком от 50 000 долларов в эквиваленте.

Выше всего комиссия будет по счетам, на которых среднедневной остаток на счетах превышает 1 млн долларов в эквиваленте, — 12 тысяч рублей в месяц.

Если остаток держится в пределах от 500 тысяч до 1 млн долларов в эквиваленте, то комиссия будет на уровне 9 тысяч рублей в месяц, от 300 до 500 тысяч долларов — 4500 рублей, от 200 до 300 тысяч долларов — 2500 рулей, от 100 до 200 тысяч долларов — 1500 рублей, от 50 до 100 тысяч долларов — 750 рублей.

В банке уточняют, что под суммарным среднедневным остатком денег за месяц подразумевают остатки по счетам клиента в долларах, а также в евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках, шведских кронах.

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