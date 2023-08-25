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Состояние «загадочной русской души»

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  • Александр Невзоров
  • 25.08.2023, 17:02
  • 2,914
Состояние «загадочной русской души»
Александр Невзоров

Стране Пушкина для счастья нужно совсем немного.

Как выясняется, режим зря лезет из кожи вон, балуя Россию парадами и чебурашками. Стране Пушкина для счастья нужно совсем немного. Вполне достаточно и одной маленькой украинской девочки, порванной в клочья русской ракетой. (В Чернигове.)

Хохочущие рожицы, означающие состояние острой радости, под фотографией убитой малышки Софии проставили 64 тыс. россиян.

Это та самая «химически чистая» социология, которая без дорисовок, натяжек и всякой русофобии демонстрирует состояние той самой «загадочной русской души». По крайней мере той ее части, что сегодня может без страха и стеснения высказываться и реализовываться.

Александр Невзоров, Telegram

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