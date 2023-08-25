Состояние «загадочной русской души»12
- Александр Невзоров
- 25.08.2023, 17:02
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Стране Пушкина для счастья нужно совсем немного.
Как выясняется, режим зря лезет из кожи вон, балуя Россию парадами и чебурашками. Стране Пушкина для счастья нужно совсем немного. Вполне достаточно и одной маленькой украинской девочки, порванной в клочья русской ракетой. (В Чернигове.)
Хохочущие рожицы, означающие состояние острой радости, под фотографией убитой малышки Софии проставили 64 тыс. россиян.
Это та самая «химически чистая» социология, которая без дорисовок, натяжек и всякой русофобии демонстрирует состояние той самой «загадочной русской души». По крайней мере той ее части, что сегодня может без страха и стеснения высказываться и реализовываться.
Александр Невзоров, Telegram