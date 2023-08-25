Тарханкутская операция 2 Ян Матвеев

25.08.2023, 17:28

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В Крыму становится горячо.

Украинские военные на лодках высадились в оккупированном Крыму — на мысе Тарханкут.

Давайте разберемся, зачем это нужно и чем опасно для российской армии. Сразу давайте отложим в сторону вопросы пропаганды и психологического воздействия — тут все понятно. Яркие заголовки, поднятие боевого духа, удар по репутации и все прочее — вполне адекватная причина делать подобные диверсии. Но есть и чисто военные аспекты.

Конечно, речь не может идти о полноценном вторжении. Оно просто невозможно в текущих условиях. Даже если российские части прошляпят саму высадку, войска будут полностью отрезаны от снабжения флотом и авиацией в следующие 1-2 дня. А на открытой местности они окажутся беззащитны перед ударами РСЗО, артиллерии и авиабомб. Да и транспорта для масштабной десантной операции у сил Украины просто нет. Во всяком случае до полноценного развала российского фронта на юге подобных действий ждать не стоит.

А вот небольшие десантные операции несут вполне конкретную пользу прямо сейчас. Для начала они заставляют российских военных выделять дополнительные силы для обороны берега. Чем заметнее будут диверсии, тем больше войск и внимания придется оставлять именно в Крыму, лишая горячие участки фронта резервов.

Вторая важная задача — поставка в тыл боеприпасов и людей. Чтобы поддерживать и развивать сеть партизан в Крыму. Даже небольшие грузы из одной лодки и пара саперов могут подорвать важную железную дорогу, мост или что-то еще.

Еще одна цель — морская разведка и выманивание российских кораблей и самолетов. Чтобы затем атаковать их с помощью ПЗРК или катерами-камикадзе. В недавнем видео Су-30СМ, похоже, не сбили. Но кто гарантирует что не собьют в следующий раз?

Поэтому пока подобные диверсии проходят без потерь для ВСУ, они безусловно выгодны для них.

Ян Матвеев, Telegram

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