Украинская разведка: «Вагнеровцы» в Беларуси сами не знают, что c ними будет дальше 8 25.08.2023, 17:39

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Они в непонятном статусе.

По информации Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, бойцы ЧВК «Вагнера» в Беларуси сами не знают о том, что с ними будет. Об этом «Зеркалу» сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

«Те люди, которые были нацелены на подписание контрактов с Министерством обороны России, эти контракты подписали. А те, кто хотел работать на территории Африки, сейчас в непонятном статусе. Они сами не понимают, что у них происходит. Они ждут, что будет после того, как исчезли их лидеры», — рассказал Черняк.

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