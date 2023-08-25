Выступившего против войны российского актера заменили дипфейком 1 25.08.2023, 17:47

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Максим Виторган

А его имя удалили из титров.

Авторы сериала «Контакт», который выходит на платформе Premier, принадлежащей медиахолдингу «Газпром-медиа», заменили лицо актера Максима Виторгана с помощью технологии Deepfake. Также его имя удалили из титров. На это первым обратил внимание телеграм-канал «Русское кино в топе».

Персонаж Виторгана появляется в сюжете во второй серии второго сезона. Как отмечает «Медиазона», наложенное поверх его лица дипфейк-изображение сохраняет практически неизменное выражение, а синхронизация движения губ с произносимым текстом не всегда точна.

Сам Виторган предполагает, что решение о замене его лица на дипфейк могло быть инициировано медиахолдингом «Газпром-медиа», который контролирует платформу Premier и кинокомпанию Good Story Media, ответственную за сериал. Актер уточнил, что лично не проверял, как изменили его героя в сериале. По его сведениям, перед создателями сериала ставили задачу вырезать его оттуда, однако его роль оказалась слишком важной для сюжета.

«Но! Мы не привыкли отступать и экономить деньги «Газпрома» (процедура эта технологичная совсем не дешевая). «Однако, не все в жизни упирается в деньги. Есть еще и принципы!» — прозвучало где-то в высоких кабинетах „Газпром-медиа“», — написал актер в Facebook. Он добавил, что его уже убрали из пилотной серии проекта «Ева, рожай» на платформе Start. Его заменили на Анатолия Белого, который вскоре тоже высказался против войны и уехал из России. Четвертый сезон сериала «Беспринципные» от «Кинопоиска» снимут без Виторгана — его персонажа уберут из сценария.

Максим Виторган известен своей позицией против российского вторжения в Украину. В первый день войны он опубликовал в инстаграме, где у него более 700 тысяч подписчиков, черный квадрат и назвал ее позором. Он также поддерживал в социальных сетях артистов, признанных «иностранными агентами».

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