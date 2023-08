В США выставили на продажу дом за $1 25.08.2023, 18:05

В Понтиаке, штат Мичиган, выставили на продажу ранчо стоимостью $1 (94,4 руб. по курсу ЦБ на 25 августа. — Ред.), сообщается на сайте Realtor.com.

Дом площадью 67 «квадратов» был построен в 1956 году. Покупателям жилья предлагается раскрыть своего «внутреннего гуру DIY» («сделай сам» от англ. do it yourself. — Ред.), говорится в объявлении. По оценке продавца, на ремонт дома уйдет от $30 тыс. до $40 тыс.

Ранчо включает две спальни, кухню и санузел. Мебель в доме отсутствует, но сохранились полы из натурального дерева, которые покупатель сможет привести в порядок, уточняется в заметке.

