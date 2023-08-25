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Видеофакт: российский оккупант, убегая от обстрела, заскочил в окоп к бойцам ВСУ

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  • 25.08.2023, 18:08
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Видеофакт: российский оккупант, убегая от обстрела, заскочил в окоп к бойцам ВСУ

Он думал, что там находятся военные армии РФ.

Украинские воины взяли в плен заскочившего в окоп российского оккупанта, который считал, что там находятся военные армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях видно, что к окопу с украинскими бойцами добежал только один захватчик, а другого украинские воины ликвидировали.

«Иностранные добровольцы зашли в тыл россиян — одного кацапа пристрелили на месте. Второй залетел в окоп, подумав, что там свои. В результате его взяли в плен», - говорится в комментарии к видео.

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