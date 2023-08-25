Сколько стоит отдых в санаториях Беларуси? 9 25.08.2023, 18:24

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Предложения и цены на осень.

Если вы никогда не выбирали санаторный отдых, возможно, уже стоит попробовать. В Беларуси функционирует достаточно много разнопрофильных санаториев, где посетителям предлагают не только профилактику и лечение различных заболеваний, но и СПА-программы и даже туры выходного дня. Myfin.by узнал, сколько будет стоить путевка в белорусские здравницы осенью и есть ли там места.

«Приозерный»

Санаторий расположен на территории курорта Нарочь в Мядельском районе Минской области. Кроме стандартной курортной путевки с лечением, здесь предлагают отдохнуть и без лечения.

Свободные места в санатории на длительный период есть только с 21 октября, сообщили нам по телефону. С этой даты свободен номер superior на 7 дней. Путевка с проживанием в этом номере будет стоить 344 руб. в сутки за номер на двоих, в номере double — 328 руб. в сутки. В цену входит проживание, трехразовое питание, посещение тренажерного зала, бассейна, а также определенное количество процедур. Кроме этого, в санатории гостям предлагаются спа-программы и даже туры выходного дня. Среди последних смотрим программу «Прощай, усталость (spa)» (2 ночи / 3 дня). Стоимость — от 386 руб. на человека (772 руб. на двоих) и выше.

«Альфа-Радон»

Расположился санаторий в Дятловском районе Гродненской области, открылся в 2015 году. Санаторий относится в категории премиум-класса, поэтому за пребывание в данной здравнице придется выложить немалую сумму.

В санатории можно приобрести путевку как с лечением, так и без него. Сутки проживания в сентябре в стандартном номере без лечения будут стоить 540 руб. (за двух человек), с лечением — 722 руб. В октябре путевки незначительно падают в цене: 510 руб. без лечения за двух человек, 692 руб. — с лечением. Такую стоимость нам озвучили в санатории.

Номера повышенной комфортности deluxe, которые, по словам сотрудников отдела бронирования, пользуются наибольшим спросом, уже идут по другой стоимости: 588 руб. (без лечения) и 768 руб. (с лечением). Отдельно в санатории можно приобрести СПА-процедуры. На них желательно записываться заранее из-за их популярности у гостей, отметили в «Альфа-Радоне». Вот для примера несколько цен: классический спа-массаж (60 мин.) — 120 руб., расслабляющий антистрессовый массаж (40 мин.) — 75 руб.

«Сосны»

Санаторий расположен на озере Нарочь, поэтому места тут очень красивые. В санатории имеется несколько корпусов и коттеджей.

Цены стартуют от 135 руб. в сутки за человека. В стоимость входит проживание, трехразовое питание, лечение, посещение бассейна. Есть обычные санаторно-курортные путевки, а есть оздоровительные с медицинскими программами. К примеру, «Детоксикация и снижение веса», восстановительная программа «Шаг без боли» и др. Если вам нужны программы для детей, то есть и такие: «Укрепление иммунитета» продолжительностью от 2 до 6 дней.

«Юность»

Находится недалеко от столицы на берегу Минского моря (Заславского водохранилища). Есть два жилых корпуса: «Лесной» и «Морской».

Санаторий популярный, и поэтому в нем мест до конца октября практически не осталось. Один из вариантов, который нам смогли предложить, это номер, который находится в корпусе «Лесном» по стоимости 209 руб. с человека в сутки (по санаторно-курортной путевке).

В стоимость входит проживание, питание, посещение аквазоны, консультация врача и процедуры. Кроме обычной санаторно-курортной путевки, могут предложить и другие: «Оздоровительная с медицинской программой», «Оздоровительная с программой СПА» и др. Есть и программы только на выходные. Цены на них разные: начинаются примерно от 220 руб. в сутки за человека.

«Радон»

Не стоит путать этот санаторий с «Альфа-Радон», хотя и находятся оба санатория недалеко друг от друга.

Что касается наличия здесь мест, на длительное пребывание (от 7 дней и больше) в сентябре их практически не осталось. К примеру, для двоих еще есть в наличии двухкомнатный номер, где основное место стоит 325 руб. в сутки, а за второго человека нужно будет заплатить 115 руб.

В этом номере выгоднее останавливаться семьей с детьми, сказали в отделе бронирования. Дети от 3 до 5 лет идут по цене 48 руб., от 6 до 14 лет — 78 руб. в сутки.

Более бюджетные номера для двоих в наличии есть только с конца октября. Сутки в таких номерах будут стоить 145 руб. с человека, соответственно, 290 руб. за двоих.

«Поречье»

Этот санаторий находится в Гродненский области. Проживание в этой здравнице обойдется дешевле, чем в предыдущих санаториях. В сентябре можно попасть в санаторий, но места есть только в отдельно стоящих корпусах, не в главном. Нам здесь предложили номер по цене 92 руб. с человека (184 руб. с двух). Но предупредили, что на процедуры и в столовую нужно будет ходить через улицу.

В главном корпусе есть номера на длительное пребывание только с середины октября. Цена вопроса: 110 руб. с человека в сутки (220 руб. с двух).

Правда, в главном корпусе в скором времени планируется открытие новых номеров. Они, по словам сотрудников здравницы, уже готовятся к сдаче. При этом стоимость проживания в них пока не озвучивается.

«Рассвет-Любань»

Здравница расположена на территории Любанского района Минской области. Для любителей активного времяпрепровождения имеются футбольное поле с беговыми дорожками, баскетбольная и волейбольная площадка, теннисный корт. Санаторий состоит из главного корпуса, корпуса № 2 и нескольких коттеджей.

Есть свободные места в сентябре. Самые бюджетные номера идут от 138 руб. за двоих, но это номера без удобств. Предлагается в санатории и размещение в номере категории люкс. К примеру, проживание в самом дорогом люксе (двухкомнатный) обойдется в 258 руб. на двоих.

«Алеся»

Расположен в Брестской области в Ивановском районе. Это из вариантов, которые будут побюджетнее.

Цены на обычные санаторно-курортные путевки здесь начинаются от 69 руб. за человека в сутки. Цены на оздоровительные путевки стартуют от 59 руб. Отмечается, что при приобретении данной путевки за осмотр врача-терапевта и лечебные процедуры необходимо будет дополнительно заплатить. Оказывается, в данном санатории можно приобрести и путевку без проживания (курсовку). Такой вариант подойдет для тех, кто проживает неподалеку. Один день лечения и питания обойдется в 49,5 руб.

В качестве резюме

Как оказалось, не все номера в белорусских здравницах на сентябрь и октябрь забронированы, где-то еще достаточно свободных мест. Хотя при выборе мест на ближайшие недели, возможно, в некоторых санаториях будут сложности.

Но главное, что сегодня каждый может найти вариант на любой бюджет: от среднего уровня до премиум-класса. Так, путевка в недорогую «Алесю» будет стоить около 700 руб. на 10 дней с человека, а в санаторий премиум-класса «Альфа-Радон» путевка обойдется порядка 3600 руб. на тот же период.

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