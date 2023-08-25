В Украине второй раз за час объявили масштабную воздушную тревогу
- 25.08.2023, 18:37
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Был зафиксирован взлет МиГ-31К.
По всей территории Украины во второй раз было объявлено о воздушной тревоге. На территории Российской Федерации был зафиксирован взлет МиГ-31К.
По состоянию на 18:07 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К на территории России.
«Внимание! Вся Украина — ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, России», - пишет пресс-служба.