В Украине второй раз за час объявили масштабную воздушную тревогу 25.08.2023, 18:37

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Был зафиксирован взлет МиГ-31К.

По всей территории Украины во второй раз было объявлено о воздушной тревоге. На территории Российской Федерации был зафиксирован взлет МиГ-31К.

По состоянию на 18:07 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К на территории России.

«Внимание! Вся Украина — ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, России», - пишет пресс-служба.

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