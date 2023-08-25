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Легендарный Майк Тайсон удивил, назвав свой лучший бой в карьере

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  • 25.08.2023, 18:48
  • 1,486
Легендарный Майк Тайсон удивил, назвав свой лучший бой в карьере
Майк Тайсон

Видео.

Легендарный боксер Майк Тайсон определил поединок, который считает лучшим в своей профессиональной карьере.

Американец заявил, что бой с Бастером Дугласом стоит на первом месте для него.

«Вот как я отношусь к своему поединку с Бастером Дугласом. Это был лучший бой в моей карьере. Людям этого не понять», — сказал Тайсон в комментарии Hotboxin' with Mike Tyson.

Бой между Майком и Бастером состоялся в феврале 1990 года, тогда Дуглас нокаутировал Тайсона в 10 раунде. Это поражение стало первым для Майка на профессиональном ринге.

Напомним, легендарный боксер завершил карьеру в 2005 году. За это время он провел 50 боев, в которых одержал 44 победы и шесть раз проиграл.

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