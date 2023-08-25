закрыть
25 августа 2023, пятница, 19:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Экспорт нефти из РФ упал почти до 15-месячного минимума

  • 25.08.2023, 19:02
Bloomberg: Экспорт нефти из РФ упал почти до 15-месячного минимума

За первые 20 дней августа российские поставки ежедневно составляли по 2,24 млн баррелей.

Экспорт нефти из России на мировой рынок упал до минимум за последние 15 месяцев, пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании Vortexa, отслеживающей треки грузоперевозок.

За первые 20 дней августа российские поставки ежедневно составляли по 2,24 млн барр., что на 14% меньше, чем в июле.

Согласно инфографике, представленной Bloomberg (в ней собраны данные с января 2022 года), больше всего нефти и нефтепродуктов Россия экспортировала в феврале прошлого года и марте этого (почти 3,3 млн барр. в сутки), меньше всего — в мае 2022-го (2,1 млн). С мартовского пика 2023-го в апреле и мае объемы снижались, в июне-июле они снова выросли.

Снижение поставок Bloomberg связывает с повышением спроса на топливо внутри России (то, что сейчас в этом плане «пиковый сезон», отметил главный экономист Vortexa Дэвид Вех) и превышением цены на некоторые нефтепродукты потолка, установленного G7.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников
Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников