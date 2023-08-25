Bloomberg: Экспорт нефти из РФ упал почти до 15-месячного минимума 25.08.2023, 19:02

За первые 20 дней августа российские поставки ежедневно составляли по 2,24 млн баррелей.

Экспорт нефти из России на мировой рынок упал до минимум за последние 15 месяцев, пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании Vortexa, отслеживающей треки грузоперевозок.

За первые 20 дней августа российские поставки ежедневно составляли по 2,24 млн барр., что на 14% меньше, чем в июле.

Согласно инфографике, представленной Bloomberg (в ней собраны данные с января 2022 года), больше всего нефти и нефтепродуктов Россия экспортировала в феврале прошлого года и марте этого (почти 3,3 млн барр. в сутки), меньше всего — в мае 2022-го (2,1 млн). С мартовского пика 2023-го в апреле и мае объемы снижались, в июне-июле они снова выросли.

Снижение поставок Bloomberg связывает с повышением спроса на топливо внутри России (то, что сейчас в этом плане «пиковый сезон», отметил главный экономист Vortexa Дэвид Вех) и превышением цены на некоторые нефтепродукты потолка, установленного G7.

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