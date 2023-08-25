В Минске пьяный на BMW устроил шесть ДТП, скрываясь от ГАИ 3 25.08.2023, 19:05

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В итоге его автомобиль загорелся.

Нетрезвый водитель устроил шесть ДТП в Минске, пытаясь уйти от погони инспекторов, сообщили в столичной ГАИ.

Ночью 23 августа на улице Маяковского сотрудники ГАИ подали водителю BMW сигнал об остановке, но тот на требование не отреагировал и начал скрываться.

Во время преследования водитель BMW врезался в светофор, столкнулся с припаркованными VW и Toyota, а также повредил металлическое ограждение, расположенное на разделительной полосе. В итоге его автомобиль загорелся.

Сотрудники ГАИ отвезли 22-летнего водителя на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян — 1,55 промилле алкоголя. Кроме того, выяснилось, что парень никогда не получал водительское удостоверение.

В отношении нарушителя инспекторы составили 12 административных протоколов.

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