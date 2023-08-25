Ученые впервые заметили крупное пятно на Нептуне и загадочный объект рядом с ним 25.08.2023, 19:24

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Астрономы выяснили происхождения пятна.

Ученые впервые заметили с Земли крупное темное пятно на Нептуне. Оно было чернее, чем аналогичные образования. Однако исследователи смогли понять, с чем это связано, и почему возникло пятно.

Как сказано в журнале Nature Astronomy, объект обнаружил астроном Патрик Ирвин из Оксфордского университета. Ученый заявил: «С момента первого обнаружения темного пятна я всегда задавался вопросом, что представляют собой эти недолговечные и неуловимые темные объекты. Я в полном восторге от того, что мне удалось не только впервые обнаружить темное пятно с Земли, но и впервые записать спектр отражения такой особенности».

Темные пятна на Нептуне — это антициклонические штормы. По сравнению с аналогичными явлениями на Юпитере и Сатурне, они имеют несколько загадочных особенностей, например, низкое содержание облаков в центре. С 1994 года наблюдать за отдаленной синей планетой можно было только с помощью телескопа Хаббл с ограниченным диапазоном длины волн.

Однако с 2018-го Ирвин со своей командой начали изучать Нептун с высокотехнологического аппарата MUSE. Телескоп позволил обнаружить солнечный свет, который отражается от планеты, и разделить его на составляющие по длине волн. Это позволило воссоздать трехмерный спектр планеты.

Разная длина волна связана с перепадами в высотах Нептуна. Благодаря этому ученые смогли определить высоту и характер темного пятна. Оказалось, что никакой «дыры» в атмосфере планеты нет, хотя изначально так могло показаться. Цветовая глубина пятна, вероятнее всего, связана с потемнением частиц в слое сероводорода, который находится под верхней аэрозольной дымкой на Нептуне.

По мнению астрономов, такой эффект достигается из-за локального нагрева глубинной части антициклонического вихря, который испаряет сероводородный лед. В результате обнажается более темное ядро шторма. Параллельно ученые обнаружили неожиданный сюрприз. Вихрь сопровождало яркое облако невиданного типа. Оно не относится к метановым облакам и располагалось на одной высоте со штормом, а не в атмосфере, как другие. Что это за облако, ученым еще предстоит выяснить.

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